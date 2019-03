Bruno Messina, directeur du Festival Berlioz

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

Où finit la musique, la barbarie commence. (Hector Berlioz)

Programmation musicale

Nino Rota

Plein soleil (Tarentelle)

Vincent Courtois, violoncelle

Daniel Edman, saxophone

Robin Fincker, clarinette

Frédéric Chopin

Nocturne nº2 en mi bémol Majeur op.9 nº2

Arthur Rubinstein, piano

André Jolivet

Concerto pour trompette et orchestre n°2 (1. Mesto)

Orchestre des Concerts Lamoureux

Direction : André Jolivet

Traditionnel de Java

Pembuka : Gendingprabumataram; danse de cour

Orchestre du Palais Royal de Yogyakarta

Direction : Krt Madukusumo

Hector Berlioz

Symphonie fantastique op 14 (Un bal)

Orchestre Les siècles

Direction : François-Xavier Roth

Olivier Messiaen

Trois petites liturgies de la présence divine : séquence du verbe, cantique divin

Roger Muraro, piano

Valérie Hartmann Claverie, ondes Martenot

Hélène Collerette, violon

Orchestre Phiharmonique de Radio France

Maitrise de Radio France

Direction : Myung Whun Chung

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto en la Majeur K.622 (Adagio)

Orchestre National de France

Patrick Messina, clarinette

Direction : Ricardo Muti

Reinette l’oranaise

Mazal haï mazal

L'actualité de notre invité

Berlioz

Bruno Messina, Actes Sud

A l'occasion de l'anniversaire des 150 ans de la mort d’Hector Berlioz, Bruno Messina se livre, avec cette biographie, à un exercice singulier pour approcher la vie et l’œuvre du génie romantique qui a su révolutionner l’histoire de la musique française. Ainsi, en suivant le compositeur, mais aussi l’écrivain, le journaliste et le chef d’orchestre, dans ses amours et ses voyages, de l’Isère à Paris et de Londres à Moscou, on découvre un personnage extraordinaire – visionnaire, autodidacte, fragile, drôle, intraitable – et on appréhende les paysages sonores et les révolutions musicales de celui qui a écrit la Symphonie fantastique, Les Nuits d’été ou encore La Damnation de Faust…