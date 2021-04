Boris Cyrulnik, neuropsychiatre

Pour évoquer ses musiques de chevet, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik part du plus ancien de ses souvenirs d’avant-guerre : son père aimait siffloter la chanson "De l’aut’côté d’la rue". La musique permet-elle de sublimer, de réconforter ? Laisse-t-elle des traces indélébiles dans notre mémoire ?

« L’impact du milieu n’a pas le même effet sur un bébé, sur un adulte, selon la construction physique et mentale de chacun. Ce que nous sommes aujourd’hui n’est pas ce que nous serons demain, marqués, expérimentés et souvent blessés par l’existence. Notre corps et notre esprit modifiés par la vie devront s’adapter à un monde toujours nouveau.

Les hommes et les femmes, les pères et les mères, voient leurs places respectives bouleversées par une nouvelle donne qui chamboule les schémas traditionnels du masculin et du féminin et qui redistribue l’identité et le rôle de chacun dans le couple et dans la famille.

Notre culture a perdu la boussole, nous naviguons à vue, bousculés par les événements, errant là où le vent nous porte. Il nous faut reprendre un cap, car nous venons de comprendre que l’homme n’est pas au-dessus de la nature, n’est pas supérieur aux animaux, il est dans la nature. La domination, qui a été une adaptation pour survivre, aujourd’hui ne produit que du malheur.

Une étoile du berger nous indique cependant la nouvelle direction, vers l’unité de la Terre et du monde vivant. » Boris Cyrulnik