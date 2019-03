Bertrand Blier, réalisateur

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

Programmation musicale

Jean-Loup Dabadie

Maintenant je sais

Jean Gabin

Frédéric Chopin

Valse n°7 en ut dièse min op 64 n°2

Khatia Buniatishvili, piano

Ludwig van Beethoven

Sonate n°16 en sol Majeur op.31 n°1 (Adagio grazioso)

Maria Yudina, piano

Benny Goodman

The man I love

Benny Goodman Quartet

M. Jackson

Bag’s groove

Miles Davis & The Modern Jazz Giants

George Delerue

Débandade, extrait de la B.O.F. « Calmos »

Franz Schubert

Impromptu n°3 en sol bémol Majeur D.899

Alfred Brendel, piano

Ludwig van Beethoven

Triple concerto pour piano, violon et violoncelle en ut Majeur op.56 (Allegro)

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

David Oistrakh, violon

Sviatoslav Richter, piano

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Herbert von Karajan

François Couperin

Les Baricadesmistérieuses, pièce de clavecin Livre II 6ème ordre

Scott Ross, clavecin

Jean Sébastien Bach

Magnificat en Ré Maj BWV 243 : Magnificat anima mea (Choeur)

Chœur et Orchestre de la Chapelle Royale

Direction : Philippe Herreweghe

Christoph Willibald von Gluck

Orphée et Eurydice (Air des furies)

Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano n°25 en ut Majeur K.503 (Andante)

Martha Argerich, piano

Orchestre Mozart

Direction : Claudio Abbado

Serge Gainsbourg

Travelling extrait de la B.O.F. Tenue de soirée

L'actualité de notre invité

Convoi exceptionnel, un film de Bertrand Blier (Sortie le 13 mars 2019)

Synopsis

C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui est trop lent. Foster rencontre Taupin. Le premier est en pardessus, le deuxième en guenilles. Tout cela serait banal si l’un des deux n’était en possession d’un scénario effrayant, le scénario de leur vie et de leur mort. Il suffit d’ouvrir les pages et de trembler…