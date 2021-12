Benoît Jacquot, réalisateur

Le cinéma de Benoit Jacquot est une longue déclaration d’amour à la musique : il filme une Tosca d’anthologie, met en scène un Werther avec Kaufmann et Koch, documente la voix d’Alfred Deller. Sans oublier « L’assassin musicien », qui coïncide avec son travail auprès de Duras sur « India Song ».

Lecture :

Autrefois, j’ai connu Ferdousi dans Mysore.

Il semblait avoir pris une flamme à l’aurore

Pour s’en faire une aigrette et se la mettre au front ;

Il ressemblait aux rois que n’atteint nul affront,

Portait le turban rouge où le rubis éclate,

Et traversait la ville habillé d’écarlate.

Je le revis dix ans après vêtu de noir.

Et je lui dis :

« Ô toi qu’on venait jadis voir

Comme un homme de pourpre errer devant nos portes,

Toi, le seigneur vermeil, d’où vient donc que tu portes

Cet habit noir, qui semble avec de l’ombre teint ?

C’est, me répondit-il, que je me suis éteint. »

Victor Hugo

Programmation musicale

Igor Stravinsky

Le Chant du Rossignol (extrait du 3ème mouvement)

Orchestre de Cleveland

Direction : Pierre Boulez

CD DGG

Hector Berlioz

Symphonie fantastique op.14 (5. Songe d'une de Sabbat)

Orchestre National de la R.T.F.

Direction : Charles Munch

CD Warner Classics

Karlheinz Stockhausen

Gruppen pour 3 orchestres

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Claudio Abbado

CD DGG

Claudio Monteverdi

Vêpres de la Bienheureuse Vierge Marie SV.206 (Psaume 109 : Dixit Dominus)

Jennifer Smith, sopranoAudrey Michael, soprano

Wynford Evans, ténor

John Elwes, ténor

Les Sacqueboutiers

English Bach Festival Baroque Orchestra

Direction : Michel Corboz

CD Erato

Igor Stravinsky

Elégie pour alto

Joël Bion, alto

extrait de la B.O. F. "L'Assassin et le musicien"

Carlos d'Alessio

Extrait de la B.O.F. India song de Marguerite Duras

Jeanne Moreau, chant

CD Polydor

Traditionnel du Japon

Tsuru No Sugomori (Nid de grues)

Yokoyama Katsuya, flûte shakuhachi

CD Ocora

Thomas Campion

Shall I come sweet love to thee ?

Alfred Deller, contre-ténor

Desmond Dupré, luth

(extrait du DVD "Portrait d'une voix" de Benoit Jacquot)

Thomas Campion

Have you seen the white lily grow ?

Alfred Deller, contre-ténor

Desmond Dupré, luth

(extrait du DVD "Portrait d'une voix" de Benoit Jacquot)

Giacomo Puccini

Tosca (extrait de l'acte II)

Angela Gheorghiu, soprano

Roberto Alagna, ténor

Ruggero Raimondi, baryton

Orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden

Direction : Antonio Pappano

CD EMI

Jules Massenet

Werther ("Va laisse couler mes larmes", air de Charlotte, acte II)

Sophie Koch, mezzo-soprano

Orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden

Direction : Antonio Pappano

CD DGG

Jules Massenet

Werther : "Pourquoi me réveiller"

Jonas Kaufmann, ténor

Orchestre de l'Opéra National de Paris

Direction : Michel Plasson

DVD DECCA

Serge Gainsbourg

Je suis venu te dire

Serge Gainsbourg, chant

CD Philips