Arielle Dombasle, chanteuse, comédienne, metteuse en scène

Parmi toutes les facettes du chant et du jeu d’Arielle Dombasle, il y a la voix lyrique acquise à l’adolescence à Paris après des années de danse classique et une enfance au Mexique. Qui est le modèle absolu ? Maria Callas, bien évidemment, qu’elle a rencontrée chez elle…

L'actualité de notre invitée

, © Charlélie Marangé

Empire paru le 19 juin 2020 (Barclay Mercury)

Musique : Nicolas Ker

Interprètes: Nicolas Ker et Arielle Dombasle

Le Chant des Sirènes, une réflexion en forme de fable à la fois écologique et onirique sur l'usage du plastique et ses dangers.

Alien Crystal Palace, un film réalisé par Arielle Dombasle, sortie en janvier 2019.