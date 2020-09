Annick Cojean, journaliste, grand reporter au journal Le Monde

La journaliste Annick Cojean publie un livre d'entretiens avec l'avocate Gisèle Halimi, décédée cet été, "Une farouche liberté" (Grasset). Cette figure du féminisme avait participé à un "Concert Egoïste" sur France Musique en 1976. L'occasion de faire revivre ces archives.

Programmation musicale

Debout les femmes

D'après l'air du Chant des marais de Rudi Goguel

Duo Brigitte

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem (Introït)

Choeur John Alldis

Direction : John Alldis

Orchestre de chambre Anglais

Direction : Daniel Barenboïm

Gustav Mahler

Symphonie n°1 en ré Majeur "Titan" (Gestrandet)

Orchestre Les Siècles

Direction : François Xavier Roth

CD Harmonia Mundi

Hélène Martin / Jean Genet

Le Condamné à Mort

Hélène Martin, chant

Sélection du Reader's digest

Vincenzo Bellini

Norma (Casta Diva, acte I scène 1)

Maria Callas, soprano

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Direction : Tullio Serafin

CD Warner Classics

Georg Friedrich Haendel

Il Trionfo del tempo e del disinganno HWV.46a (Lascia la spina, Acte II, air du Plaisir)

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Sonatori de la Gioiosa Marca

CD Decca

Jean Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n°3 en ut Majeur BWV.1009 (Sarabande)

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

CD Warner Classics

Giuseppe Verdi

Nabucco (Va pensiero, Choeur des escalves)

Direction : Ricardo Muti

Concert du 12 mars 2011, filmé par Arte

Giuseppe Verdi

Rigoletto (Questa o quella per me pari sono)

Luciano Pavarotti, ténor

Orchestre Symphonique de Londres

Direction : Richard Bonynge

CD Decca

Violeta Parra

Gracias a la vida

Joan Baez, chant et guitare

CD Vanguard

Archives INA

Extraits de l'émission "Le Concert égoïste de Gisèle Halimi" présentée par Claude Maupomé en 1976

L'actualité de notre invitée

Une Farouche liberté

Gisèle Halimi et Annick Cojean

Paru le 19 août 2020

Edition Grasset

, © Ed. Grasset

Gisèle Halimi : Soixante-dix ans de combats, d’engagement au service de la justice et de la cause des femmes. Et la volonté, aujourd’hui, de transmettre ce qui a construit cet activisme indéfectible, afin de dire aux nouvelles générations que l’injustice demeure, qu’elle est plus que jamais intolérable. Gisèle Halimi revient avec son amie, Annick Cojean, qui partage ses convictions féministes, sur certains épisodes marquants de son parcours rebelle pour retracer ce qui a fait un destin. Sans se poser en modèle, l’avocate qui a toujours défendu son autonomie, enjoint aux femmes de ne pas baisser la garde, de rester solidaires et vigilantes, et les invite à prendre le relai dans le combat essentiel pour l’égalité à l’heure où, malgré les mouvements de fond qui bouleversent la société, la cause des femmes reste infiniment fragile.

Depuis l’enfance, la vie de Gisèle Halimi est une fascinante illustration de sa révolte de « fille ». Farouchement déterminée à exister en tant que femme dans l’Afrique du Nord des années 30, elle vit son métier comme un sacerdoce et prend tous les risques pour défendre les militants des indépendances tunisienne et algérienne et dénoncer la torture. Avocate plaidant envers et contre tout pour soutenir les femmes les plus vulnérables ou blessées, elle s’engage en faveur de l’avortement et de la répression du viol, dans son métier aussi bien que dans son association « Choisir la cause des femmes ». Femme politique insubordonnée mais aussi fille, mère, grand-mère, amoureuse… Gisèle Halimi vibre d’une énergie passionnée, d’une volonté d’exercer pleinement la liberté qui résonne à chaque étape de son existence.

« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque » : ces mots de René Char, son poète préféré, pourraient définir Gisèle Halimi, cette « avocate irrespectueuse », et sa vie de combats acharnés pour la justice et l’égalité.