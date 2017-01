Programmation musicale

Wolfgang A. MozartLe Petit ménestrel : Mozart raconté aux enfants

extrait de la Symphonie n°40

Texte lu par Gérard Philippe.

Wolfgang A. Mozart

Concerto pour clarinette en la Majeur K.622 (adagio)

Orchestre de Chambre d'Europe

Romain Guyot , clarinette

Maurice Ravel

Pavane pour une infante défunte

Orchestre Symphonique de Seattle

Direction : Ludovic Morlot

Coleman Hawkins

Picasso

Coleman Hawkins, saxophone ténor

Charles Gounod

Faust : Anges purs (acte V, scène 2)

Orchestre du Capitole de Toulouse

José van Dam, Méphistophélès

Cheryl Studer, Marguerite

Richard Leech, Faust

Direction : Michel Plasson

Léo Delibes/ Erno Dohnanyi

Coppélie (valse)

Cyprien Katsaris, piano

Giacomo Puccini

La Bohême : On m'appelle Mimi

Martha Angelici

Orchestre de l'Opéra Comique de Paris

Direction : Georges Tzipine

Eddie Cochran/Jil & Jan/Sheeley

Elle est terrible

Johnny Halliday

Golden Stars

Wolfgang A. Mozart

Don Giovanni : A cenar teco (acte III, scène 15)

Ruggiero Raimondi

Orchestre du Théatre National de l'Opéra de Paris

Direction : Lorin Maazel

Traditionnel

Sometimes I feel like a motherless child

Barbara Hendricks, chant

Robert Schumann

Sonate pour violon et piano n°1 en la mineur op.105

Martha Argerich, piano

Renaud Capuçon, violon

Franz Schubert

_Ave Mari_a

Edgar Moreau, violoncelle

Pierre-Yves Hodique, piano

Frédéric Chopin

Valse n°11 en sol bémol Majeur op.70 n°1

Claudia Arrau, piano

Paolo Conte

Via con me

Paolo Conte

A noter dans vos agendas

Anne Sinclair reçoit le violoniste Renaud Capuçon pour le deuxième numéro de Fauteuils d’Orchestre sur France 3, mercredi 4 janvier.

France 3 vous invite à une soirée exceptionnelle, avec l’un des violonistes les plus talentueux de sa génération : Renaud Capuçon !

Il fera partager son amour de la musique et son goût pour la transmission en compagnie d’immenses artistes rares en télévision, comme l’immense pianiste Martha Argerich, mais aussi d’amis chers venus de tous les horizons et de jeunes musiciens qu’il tient absolument à faire découvrir au plus grand nombre !

Ils seront accompagnés par L’Orchestre National de France dirigé par le chef d’Orchestre Domingo Hindoyan.

Sa devise pourrait être « vivre pour et par la musique ». « Partage », « découverte », « plaisir » seront sans aucun doute les mots d’ordre de cette soirée !