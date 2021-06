André Velter, poète

Noces des mots et des sons, dans Musique émoi, avec le poète André Velter. Nous écouterons ses collaborations poético-musicales avec des compositeurs comme Gaspar Claus et Jean Schwarz, mais aussi sa passion pour les saxophones de Coltrane et de Gopalnath, et sa proximité avec François-René Duchâble

Le poète André Velter, © André Velter