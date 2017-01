André Tubeuf, écrivain, philosophe et critique musical

Programmation musicale

Renaud Garcia Fons

Silk Moon

Renaud Garcia Fons, contrebasse

Derya Turkan, percussions

Claire Antonini, Kamanche

Abdou Sarrouji / Riad Sombati

Ala balad elmahboub (extrait du film Widad)

Oum Kalsoum, chant

E. Grieg

Peer Gynt : Chanson de Solveig

Ninon Valin, soprano

G. F. Haendel

Le Messie : for unto us a child is born

Orchestre baroque anglais

Choeur Monteverdi

Direction : John Eliot Gardiner

J. S. Bach

Bist du bei mir BWV.508

Elisabeth Schwartkopf, soprano

Gerald Moore, piano

J. Brahms

Requiem allemand

Elisabeth Schwartkopf, soprano

Hans Hotter, baryton basse

Choeur de la Société des amis de la musique de Vienne

Direction : Herbert von Karajan

F. Chopin

Mazurka en la mineur op.17 n°4

Arthur Rubinstein, piano

H. Wolf

Mörike lieder : Im frühling

Dietrich Fischer Dieskau, baryton

Herta Klust, piano

J. S. Bach

Partita n°1 en si bémol Maj BWV.825 pour piano : prélude

Dinu Lipatti, piano

J. S. Bach-Siloti

Prélude en si mineur

Anne Queffelec, piano

R. Wagner

Tannhaüser : "Oh, du mein Holder abendstern" (air de Wolfram, acte III)

Thomas Hampson, baryton

Orchestre de la Radio de Munich

Direction : Fabio Luisi

F. Schubert

Trio n°2 en mi bémol Majeur D.929 op.100

Renaud Capuçon, violon

Gautier Capuçon, violoncelle

Franck Braley, piano

C. Debussy

Pelleas et Melisande

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Claudio Abbado

J. Brahms

Sonate pour violoncelle et piano n°1 en mi mineur op.38 (allegro)

Victor Julien Laferrière, violoncelle

Adam Laloum, piano

L'actualité de notre invité

"L'Orient derrière soi" est paru aux éditions Actes Sud en octobre dernier.

• Crédits : Actes Sud

"Qui n’a rêvé l’Orient devant soi, au bout de son désir ? Le jeune André, né à Smyrne de parents français, a connu cet Orient pluriel et chatoyant, grandissant entre la Turquie, la Syrie et le Liban, au gré des affectations professionnelles paternelles et des alliances familiales : la mer Noire, Stamboul, Alep, Beyrouth comme autant d’étapes d’une irrésistible expulsion. À la fois gosse d’ici et Français de l’étranger, André “s’incorpore” du mieux qu’il peut dans le petit clan des enfants d’expatriés, avant de regagner la France avec l’étrange impression, au contraire, de s’exiler…

De ces racines multiples, André Tubeuf a tiré la matière d’un récit d’apprentissage porté par le motif de l’exil, du départ permanent, de l’absence d’attaches, des amarres que l’on largue, de ce qui fait une appartenance ou un enracinement. Un “Itinéraire de Smyrne à Paris” qui est aussi un adieu à l’enfance, un hommage tendre et inconditionnel à l’Orient, ses paysages, ses cultures et ses religions mêlées. Mais surtout à son hospitalité, sa générosité, sa tolérance.

Une mélopée méditerranéenne composée comme une confidence ininterrompue teintée de joies toujours vivantes, mais qui résonne à demi-voix avec un Orient désormais douloureux."

Pour lire un extrait du livre, c'est ici !