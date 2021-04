André Comte-Sponville, philosophe

Quel texte philosophique peut soutenir la comparaison avec le concerto l’Empereur de Beethoven ou le quatuor « La Jeune fille et la mort » de Schubert ? L’obsession du philosophe André Comte-Sponville pour le grand répertoire remonte à l’enfance, et ne s’est apaisée que récemment.

Paul Valéry : « Le beau, c’est ce qui désespère. »

L'actualité de notre invité

Que le meilleur gagne

André Comte-Sponville

Ed. Robert Laffont

Au tir à l'arc, tant que j'espère atteindre la cible, j'ai peur de la rater : me voilà séparé du bonheur par l'espérance même qui le poursuit. La flèche n'est pas encore partie ; je voudrais être déjà sur le podium ! Le sage, lui, n'espère rien ; il veut seulement viser bien. Or c'est ce qu'il fait. De quoi aurait-il peur ? Il est sans pression, à fois concentré et détendu. C'est pourquoi, disent les textes zen, "il atteint un pou en plein cœur'.

André Comte-Sponville traite dans ce livre des vertus et des limites du sport, ainsi que des valeurs qu'il peut incarner. Il s'agit de réconcilier l'idéal démocratique, qui suppose l'égalité de tous, avec l'idéal aristocratique, qui suppose au contraire leur inégalité, selon le principe : " Que le meilleur gagne ! "

Car si nous sommes tous égaux en droits et en dignité, nous ne le sommes ni en fait ni en valeur. C'est ce qui distingue la démocratie du nihilisme, et le sport d'un simple divertissement.

André Comte-Sponville : Regards sur le sport

Extrait du documentaire réalisé par Benjamin Pichery