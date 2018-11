Alexandre Jollien, philosophe et écrivain.

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

Il faut encore porter du chaos en soi pour accoucher d’une étoile qui danse. (Ainsi parlait Zarathoustra, Nietzsche)

Programmation musicale

Richard Strauss

Ainsi parlait Zarathoustra op.30 (extrait)

Orchestre Symphonique de la ville de Birmingham

Direction : Andris Nelsons

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem en ré mineur K.626 (Introït)

Insula Orchestra

Choeur Accentus

Direction : Laurence Equilbey

Félix Mendelssohn

La Fileuse

Marcel Azzola, accordéon

Frédéric Chopin

Ballade n°2 en fa Majeur op.38

Kotaro Fukuma, piano

Giovanni Pergolese

Stabat Mater en fa mineur (Stabat Mater dolorosa)

Anna Netrebko, soprano

Marianna Pizzolato, contralto

Orchestre de l’Académie Sainte Cécile de Rome

Direction : Antonio Pappano

Antonio Vivaldi

La Senna Festeggiante RV 693 (extraits)

Concerto Italiano

Direction : Rinaldo Alessandrini

Jean-Sébastien Bach

La Passion selon Saint Matthieu (Kommt ihr Töchter helft mir klagen, 1ère partie)

Akademie fur Alte Musik de Berlin

Chœur de Chambre du RIAS de Berlin

Chœur d’Etat de la Cathédrale de Berlin

Direction : René Jacobs

Jean-Sébastien Bach

Herz und Mund und Tat und Leben, Cantate BWV 147 (Ich will von Jesu Wundern singen, air de basse)

Thomas Hampson, basse

Consentus Musicus de Vienne

Choeur de Garçons de Tolz

Direction : Nikolaus Harnoncourt

Mercan Dede

Ab-i beka

Franz Schubert

Mélodie hongroise pour piano en si mineur D.817

Shani Diluka, piano

Frédéric Chopin

Nocturne

Arthur Rubinstein, piano

Jean-Sébastien Bach

La Passion selon Saint Jean BWV 245 (Zerfliesse mein Herze, 2ème partie, air de soprano)

Sibylla Rubens, soprano

Collegium Vocale de Gand

Direction : Philippe Herreweghe

Ibrahim Maalouf

Extrait de la B.O.F. Yves Saint Laurent (Les quais)

L'actualité de notre invité

La Sagesse espiègle

Alexandre Jollien

Paru le 4/10/2018 - Ed. Gallimard

«Je rêve d'un itinéraire qui m'apprenne à danser, à me départir de la dictature du on, pour progresser vers une complète déprise de soi. L'homme qui écrit ces lignes, pourquoi le cacher, a sombré au fin fond d'une addiction qui a bien failli le perdre. Dans son errance, il s'est souvent cassé la figure contre d'inefficaces injonctions, toujours cette orthopédie mentale, cette camisole de force qu'on voudrait refiler à celui qui révèle notre impuissance. À bout, il a dû emprunter des voies peu fréquentées et, pour tout dire, pas très orthodoxes. D'où le carnet de route qui suit, sorte de récit clinique, de tentatives de trouver un équilibre... C'est que la grande santé ne saurait être créée in vitro. Elle se vit, elle s'expérimente, elle s'incarne dans des êtres de chair, de larmes, de pulsions et de joies. C'est cette aventure que je m'apprête à retracer, convaincu que le philosophe ne plane pas en dehors de la cité, dans le ciel des idées, mais qu'il s'assigne pour tâche de traverser les tourments d'une vie, de scruter ce qui met en échec sa volonté et le tire vers le bas, d'aider tout un chacun à ne plus craindre le chaos pour l'habiter, allègrement.»

Ce voyage au fin fond de la dépendance, cette invitation au gai acquiescement de soi emprunte deux versants. Sous la forme d'un traité, sont explorées les voies qui conduisent à la grande santé, au joyeux dire oui. En contrepoint, dans des fragments, une autre voix se donne à entendre. À la troisième personne, lointaine et pourtant si intime, l'auteur narre sa singulière quête de liberté en plein chaos. Chemin faisant, Alexandre Jollien nous livre un carnet de route, un véritable traité de déculpabilisation. Cet essai de philosophie pratique dessine un lumineux art de vivre surgi du fond du fond.