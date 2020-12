Albin de la Simone, musicien

Albin de la Simone n'est pas seulement l'auteur de chansons à la douce mélancolie, il est également arrangeur et interprète. S'il a longtemps fréquenté les festivals en tant que pianiste de jazz, c'est qu'il a été formé par son père au style « New Orleans ».

L'actualité d'Albin de la Simone

Le dernier album d'Albin de la Simone, paru chez Tôt ou tard, est le 6ème album du chanteur. Douze mélodies, parties de compositions voix et piano enregistrées en deux jours, sur lesquelles le musicien a construit des arrangements pop et mélancoliques.

Programmation musicale

Jacques Brel

La chanson des vieux amants

Jacques Brel, chant

CD Universal Music

Albin de la Simone

La fleur de l'âge

Albin de la Simone, chant

CD Tôt ou tard

Giuseppe Verdi

Aïda, Marche triomphale, Acte II scène 2

Orchestre Philharmonique de Vienne

Nikolaus Harnoncourt, direction

CD Teldec

Wynton Marsalis

When It's Sleepytime Down South

Synton Marsalis, trompette

Marcus Robert, piano

Reginald Veal, contreasse

Herlin Riley, batterie

Puccini & Enrico Rava

Tosca, E lucevan le stelle Acte III "Rava l'Opéra Va"

Enrico Rava, trompette

Lena Battista, guitare

Palle Danielsson, contrebasse

Jon Christensen, batterie

Richard Galliano, accordéon

Bruno Thommaso, contrebasse

CD Label Bleu

Aram Khatchaturian

Album pour la jeunesse Livre I : 1. Andantino

OrAlexandre Tharaud, piano

CD Warner Classics

Barbara

C'est trop tard

Alexandre Tharaud, piano

Albin de la Simone, chant, claviers, basse électrique

Herbé Joulain, cor

CD Erato

Ravel

Concerto en sol majeur pour piano : Adagio Assai

Samson François, piano

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

André Cluytens, direction

CD Emi

Igor Stravinsky

Sacre du Printemps, 2ème tableau : Action rituelle des ancêtres et Danse sacrale

Orchestre Philharmonique de New York

Zubin Mehta, direction

CD Sony Classical

Ennio Morricone

Le clan des siviliens : Tema italiano

CD General Music France

Chico Buarque de Hollanda

Com açuar, com afeto

CD Discemi Blau

Dusapin

Roméo et Juliette

AOrchestre Symphonique du Rhin Mulhouse

Groupe vocal de France

Luca Pfaff, direction

CD Accord

John Farjot et Arnaud Thorette

Ensemble Contraste

Albin de la Simone, chant

Johan Farjot, clavier

Alban Sautour, basse

CD Flammarion & Contraste Productions