Alain Mabanckou, écrivain

Auteur de "Rumeurs d'Amérique", l'écrivain Alain Mabanckou donne cet entretien depuis chez lui, à Los Angeles. Des voix l'accompagnent : celle de Maria Callas entendue sur des cassettes au Congo-Brazzaville jusqu'à celle de son "frère d'écriture", James Baldwin, qui hante encore les Etats-Unis.

L'actualité de notre invité

Rumeurs d'Amérique

Alain Mabanckou

Ed. Plon

Ed. Plon

"Ici, je me suis fondu dans la masse, j'ai tâté le pouls de ceux qui ont ma couleur, et de ceux qui sont différents de moi, avec lesquels je compose au quotidien.

Certains lieux, de Californie et du Michigan, me soufflent leur histoire car je les connais intimement. D'autres me résistent, et il me faut quelquefois excaver longtemps pour voir enfin apparaître leur vrai visage. Mais ce périple n'a de sens que s'il est personnel, subjectif, entre la petite histoire et la grande, entre l'immense et le minuscule. Et peut-être même que, sans le savoir, j'entreprends ici ce que je pourrais qualifier d'autobiographie américaine, entre les rebondissements de l'insolite, la digression de l'anecdote et les mirages de l'imaginaire." (Edition Plon)