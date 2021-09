Agnès Desarthe, écrivain

La musique est omniprésente dans le dernier livre d'Agnès Desarthe, "L'éternel fiancé" (éd. de l'Olivier). Faut-il voir chez ces personnages romanesques qui pratiquent avec enthousiasme la musique de chambre et d’orchestre au lycée, la propre adolescence de l'autrice, nourrie à Bach et à Prokofiev ?

Lecture :

Labyrinthe, poème de Simon Jardin.

Programmation musicale

Frédéric Chopin

Etude en ut dièse mineur op.10 n°4

Sviatoslav Richter, piano

Francis Poulenc

Sonate pour flûte traversière et piano en ré Majeur op.94 (Allegro)

Jean-Pierre Rampal, flûte traversière

Robert Veyron-Lacroix, piano

CD Erato

Franz Schubert

Impromptu en mi bémol Majeur op.90 n°2

Maria Joao Pires, piano

CD DGG

Miles Davis

Will O'the wisp (L'Amour sorcier de Manuel de Falla)

Extrait de l'album "Sketches of Spain"

Miels Davis et Gil Evans

CD CBS

John Waldo Green

Body and soul

Agnès Desarthe ,chant

René Urtreger, piano

CD Naïve

René Urtreger

A la Bud

René Urtreger, piano

Benoit Quersin, conterbasse

Jean-Louis Viale, batterie

CD Fresh Sound Records

Antonio Carlos Jobim

Samba em preludio

Toquinho, guitare

Maria Creuza, voix

CD Trova

Jean-Sébastien Bach

Concerto en ut mineur BWV.1060 (Adagio)

Version pour hautbois, violon et basse continue

David Reichberg, hautbois d'amour

Simon Standage, violon

English Concert

Direction : Trevor Pinnock

CD Archiv Produktion

Fanny Hensel-Mendelssohn

Quatuor à cordes en mi bémol Majeur (Adagio ma non troppo)

Quatuor Ebène

CD Virgin Classsics

Serge Prokofiev

Concerto pour piano n°1 en ré bémol Majeur op.10 (Allegro brioso)

Vladimir Ashkenazy, piano

Orchestre Symphonique de Londres

Direction : André Prévin

CD Decca

Ella Fitzgerald

You'll have to swing it (Mr. Paganini)

Ella Fitzgerald, chant

Serge Rachmaninov

Fantaisie-Tableaux op.5 (Barcarolle)

Alexander Kobrin et Frederic d'Oria-Nicolas, piano

CD Fondamenta

L'actualité de notre invitée

, © Ed. l'Olivier

L'Eternel Fiancé

Agnès Desarthe

Editions de l'Olivier.

A quoi ressemble une vie ? Pour la narratrice, à une déclaration d'amour entre deux enfants de quatre ans, pendant une classe de musique.

Ou à leur rencontre en plein hiver, quarante ans plus tard, dans une rue de Paris. On pourrait aussi évoquer un rock'n'roll acrobatique, la mort d'une mère, une exposition d'art contemporain, un mariage pour rire, une journée d'été à la campagne ou la vie secrète d'un gigolo.

Ces scènes - et bien d'autres encore - sont les images où viennent s'inscrire les moments d'une existence qui, sans eux, serait irrévocablement vouée à l'oubli.

Car tout ce qui n'est pas écrit disparaît. Conjurer l'oubli : tel nous apparaît l'un des sens de ce roman animé d'une extraordinaire vitalité, alternant chutes et rebonds, effondrements et triomphes, mélancolie et exaltation.

OEuvre majeure d'une romancière passionnée par l'invention des formes, L'Eternel Fiancé confirme son exceptionnel talent : celui d'une auteure qui a juré de nous émerveiller - et de nous inquiéter - en proposant à notre regard un monde en perpétuel désaccord.

