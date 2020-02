Adel Abdessemed, artiste (sculpture, dessin, vidéo, installation..)

A l'attaque !

Nuit espagnole

Adel Abdessemed / Christophe Ono-dit-Biot

Paru le 2/10/2019

Ed. Stock

, © Ed. Stock

Adel Abdessemed, l’un des plus audacieux artistes d’aujourd’hui, connu dans le monde entier pour sa liberté irréductible exercée contre tous les pouvoirs, reçoit une mystérieuse invitation à passer une nuit dans le musée Picasso, au cœur de l’exposition « Guernica ». Mais la toile mythique y sera absente. Peinte au lendemain des bombardements fascistes, qui le 26 avril 1937 ont réduit en cendres la ville basque, elle ne peut plus quitter l’Espagne.

Il sera accompagné d’un écrivain qui admire son travail, et a reçu la même invitation, sans plus d’explication. Il sera le « scribe » de l’artiste.

Le temps d’une nuit intense, sillonnée par les éclairs lancés par les œuvres d’art, les confessions de l’artiste sur son travail et l’Algérie, et ses dessins au charbon, ils vont traverser le musée comme deux Orphée qui ne peuvent pas se retourner. Dans ce pas de deux sensuel et électrique, on ne sait plus qui manipule qui.

Programmation musicale

Charlie Chaplin

Smile

Nat King Cole, chant

CD BD Music

Max Steiner

Return of Kong (extrait de la B.O.F. King Kong)

The National Philharmonic Orchestra

Direction : Fred Steiner

CD Southern Cross Records

Enrico Macias

J’ai quitté mon pays

Enrico Macias, chant

CD Trema

Cheb Khaled

Detniessekra

Che Khaled, chant

Bojan Z, piano

CD Barclay

Richard Wagner

La Chevauchée des Walkyries

Orchestre du Festival de Bayreuth

Direction : Pierre Boulez

CD Philips

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV.82 „Ich habe genug“ (Air)

Matthias Goerne, baryton

Camerata Academica de Salzbourg

Direction : Roger Norrington

CD Decca

StaniskawMoniuszko

Jaskoleczka (L'hirondelle)

Teresa Zylis-Gara, soprano

Christian Ivaldi, piano

CD Rodolphe Productions

Igor Strasvinsky

L'Oiseau de feu, suite n°2 (Danse infernale du roi Kastchei et ses sujets)

Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam

Direction : Bernard Haitink

CD Decca

Igor Stravinsky

Le Sacre du printemps (Le Sacrifice, 2ème tableau : danse sacrale)

Orchestre du Théâtre National de l’Opéra de Paris

Direction : Philippe Jordan

CD Naive Records

Gustav Mahler

Lieder eines fahrenden Gesellen (Die zwei blauen Augen)

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Philharmonia Orchestra

Direction : Adrian Boult

CD Warner Classics

Franz Schubert / Franz Liszt

Ständchen S.560 n°7

Khatia Buniatishvili, piano

CD Sonny Classical

