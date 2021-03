Hommage à Bertrand Tavernier, réalisateur

Rediffusion de l'émission du 12 décembre 2017 présentée par Elsa Boublil.

Programmation musicale

Julien Duvivier

Extrait de la B.O.F. "La Belle équipe"

avec la voix de Jean Gabin.

Anton Dvorak

Symphonie n°9 (adagio - allegro molto)

Orchestre de la Radio Symphonique de Berlin

Direction : Lorin Maazel

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé (danse guerrière)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction : Myung Whun Chung

Duke Ellington

Such sweet thunder

Duke Ellington and his orchestra

Jean Wiener

Touchez pas au grisbi, extrait de la B.O.F. "Voyage à travers le cinéma français"

Jean Wiener et son trio

Jean Wetzel, harmonica

Vladimir Cosma

La 7ème cible - Concerto de Berlin

Ivry Gitlis, violon

Gabriel Fauré

Quintette pour piano et cordes n°2 op.115 (allegro moderato)

Jean Hubeau, piano

Quatuor Via Nova

Philippe d'Orléans

Penthée (Forlance, acte IV)

arrangement d'Antoine Duhamel

Thelonious Monk

Extrait de la B.O.F. "Autour de minuit"

Bobby Mac Ferrin, voix

Herbie Hancock, piano

Ron Carter, basse

Tony Williams, batterie

Georges Auric

Le Salaire de la peur : générique, extrait de la B.O.F. "Voyage à travers le cinéma français"

Orchestre Symphonique de la Radio Slovaque

Direction : Adriano

Benjamin Britten

War Requiem (Requiem Eternam)

Choeur et Orchestre Symphonique de Londres

Choeur de l'école Highgate

Direction : Benjamin Britten

Terence Blanchard

Ghost of Congo star

Northwest Sinfonia

Terence Blanchard, trompette et direction

Bobby Lapointe

La maman des poissons

Bobby Lapointe, chant