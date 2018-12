Un opéra sous forme de... podcast

Les podcasts sont devenus un mode d’écoute à part entière : tenez, Radio France compte, pour 2018, 60 millions de téléchargements par mois, contre 49 millions l’année dernière. Grâce aux smartphones, on écoute son podcast où on veut, quand on veut et comme on veut.

En plus des podcasts des grandes maisons de radio, il y a les podcasts on va dire indépendants, qui font fureur…

Un podcast, c’est un ton, convivial, qui plonge l’auditeur au cœur de conversations qu’ils pourraient avoir avec leurs amis autour d’une bonne bière.

On en trouve sur absolument tous les sujets : les séries télévisées, le féminisme, les polars, le sexe, le jardinage, l’alimentation…

Ce qui est passionnant, c’est que le podcast n’est plus seulement un format, un contenant, il est maintenant, et de plus en plus, utilisé comme genre narratif : on a des polars en podcast, par exemple.

Et bien figurez-vous qu’un opéra en podcast vient d’être lancé. Oui oui, un opéra, un vrai, sous forme de podcast.

Un opéra sous forme de poadcast

Il s’appelle « Buick City, 1 :00 AM » et il a été réalisé par un américain, Jason Cady. C’est en fait une série de podcast de quatre épisodes de 25 minutes.

C’est l’histoire d’une d’une femme qui remonte le temps et arrive en 1984 pour empêcher le meurtre de son père, un travailleur dans une usine automobile dans le Michigan. On en écoute un petit bout…

Côté instrumentation, nous ne sommes pas sur le modèle classique ténor, soprano, baryton et orchestre symphonique – je schématise, vous avez compris -, mais sur quelque chose d’assez audacieux : la série est composée de dialogues parlés, de chansons originales interprétées par des chanteurs d’opéra et des chanteurs pop. Côté instruments, on a des claviers (piano, synthé), de la guitare, de l’électronique, une basse, une batterie.

Experiments in Opera

Et ce podcast est disponible en téléchargement ou en streaming sur iTunes et sur le site d’Experiments in Opera…

Un nouveau terrain de jeu des compositeurs…