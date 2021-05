Une application pour collecter les chants d’oiseaux

Nostalgiques du confinement ? Non ! Mais nostalgiques du chant des oiseaux qui ont donné de la voix, dans les villes à l’arrêt, au printemps dernier, oui. Le biologiste Michael John Gornam, directeur du Musée d’histoire naturelle de Munich, a lancé une plateforme pour collecter les gazouillis.

Rouges-gorges, mésanges, merles, pies, grives ou passereaux… Les oiseaux ont donné de la voix pendant cette année de pandémie, surtout pendant le premier confinement, quand les trafics routiers et aériens ont laissé la voie libre à tous les bruits de la faune : les chants d’oiseaux ont chatouillé les tympans ravis des citadins confinés, à Paris, Londres ou encore… à Munich !

Une plateforme ouverte à tous

Au printemps dernier, le professeur Michael John Gornam a lui aussi tendu l’oreille : ce scientifique, qui a fondé la galerie des sciences du Trinity College de Dublin, enseigne les sciences de la vie à l’Université de Bavière et a créé le Musée d’histoire naturelle Biotopia à Munich. Michael John Gornam a eu une idée, à l’issue du premier confinement : créer une plateforme citoyenne, c’est-à-dire ouverte à tous, pour que chacun puisse enregistrer des chants d’oiseaux autour de lui et les télécharger sur la plateforme. L’adresse, c’est dawn-chorus.org et plus de 5000 concerts d’oiseaux de cinquante pays ont été téléchargés depuis l’été dernier.

Lancement de l’application

Au début, c’était assez artisanal, mais la nouveauté, c’est le lancement, ce mois-ci, d’une application qui facilite l’enregistrement et le téléchargement : on peut maintenant enregistrer et envoyer son fichier, à la volée, avec son smartphone. C’est gratuit et l’appli propose même une fonction artistique qui permet de transformer le chant enregistré en un joli graphique coloré et tourbillonnant. Gadget, mais sympathique.

Servir la cause environnementale

Une telle appli, financée par des fonds publics, n’est pas destinée à amuser les citadins qui s’ennuient : elle sert avant tout la science et la cause environnementale. Dessiner une carte sonore mondiale des chants d’oiseaux revient à constituer une base de données inédite, qui permettra bientôt à des algorithmes d'identifier les espèces d’oiseaux et d’évaluer, selon les chants et le moment de la journée, la santé des écosystèmes. L’appli « Dawn Chorus » permet ainsi non seulement d’éduquer son oreille et d’entendre des centaines de sortes de gazouillis, mais aussi de collecter des données pour la science.