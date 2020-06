Un réseau social des pianistes : lancement de "Pianists corner"

Nous débutons la semaine avec une initiative qui devrait faire plaisir aux pianistes avec la création d'une nouvelle plateforme 100% piano : Pianists Corner.

Aujourd’hui sort une nouvelle plateforme dédiée au piano classique. Elle s’appelle « Pianists Corner », le coin des pianistes, et espère séduire la vaste et passionnée communauté pianistique mondiale. Elle se tourne à destination des interprètes professionnels, des amateurs, des professeurs, des fabricants et facteurs, des mélomanes, musicologues et des néophytes curieux.

Cette plateforme est un couteau-suisse : les professionnels peuvent se créer un profil et y raconter leur activité, une sorte de Linkedin du piano.

Les amateurs peuvent satisfaire leur curiosité : voir et entendre des interprétations, des archives, lire des entretiens et des articles…

Ce n’est pas fini : la plateforme offre aussi une base de données des pianistes, intéressante, pour les musicologues et les profs de piano ou de culture musicale. Dans cette base de données, vous avez une carte interactive des filiations professeurs-élèves. Vu nulle part ailleurs !

Cela veut dire qu’avec une recherche par pianiste et par école, la base de données vous donne accès à tous les professeurs et élèves d’un pianiste, ce qui permet de le situer à la fois historiquement et musicalement. Car oui, le piano, c’est quand même 400 ans d’histoire !

Réseau social, site d’actualités, encyclopédie, mais aussi salle de concert virtuelle, le site centralise les vidéos de concert de pianistes, qu’ils jouent chez eux ou dans une vraie salle de concert. C’est l’occasion de découvrir des jeunes pianistes, encore inconnus, ou presque. S’il y a bien une chose qu’on peut dire, c’est que des pianistes, il y en a beaucoup !

Le site est à la fois en français et en anglais. Pour l’instant la base de données recense 7000 pianistes de 73 pays différents, 53 écoles (des Conservatoires, des Universités…) et 2500 vidéos : de quoi faire donc !

Et, petit plus : c’est gratuit !

Bravo en tout cas à son équipe de rédacteurs pianophiles !