Un peu d'analyse musicale sur Youtube

Zoom sur Claude Abromont

Claude Abromont est musicologue, il enseigne au Conservatoire national supérieur de Paris et il est l’auteur du Guide de l’analyse musical, paru chez Fayard et Lemoine, un livre qui ne dira peut-être rien du tout à une partie d’entre vous, mais qui est une bible, une référence chez bon nombre d’étudiants et de jeunes musicologues.

Pour faire la promotion de son ouvrage, mais même plus que la promo en fait, pour illustrer ses propos et les rendre accessible non pas à tout à chacun parce que ce ne sont pas des sujets grands publics : la polychoralité chez Gabrieli, la narratologie chez Debussy, la texture chez Ligeti.

La chaîne Youtube

Pour accompagner son livre, Claude Abromont a décidé de publier des vidéos sur sa chaîne Youtube.

Ces vidéos durent de une à quinze minutes, les formats sont très variés et ces dernières sont passionnantes !

Alors certes on n’est pas dans de la superproduction, c’est assez artisanal, mais toujours très clair, partitions a l’appui et franchement c’est une mine pour les étudiants et les musiciens. Je vous invite à aller y faire un tour !