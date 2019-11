Un mooc pour comprendre ce qu’est la création numérique

La création numérique, ça veut dire beaucoup de choses : c’est aussi bien le travail des chorégraphes avec des robots, la création et l’utilisation de logiciels musicaux, l’utilisation de nouveaux instruments, la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle qui compose des concertos ou qui peint des toiles… La création numérique, en fait, c’est l’utilisation par les artistes de toutes les nouvelles technologies. Mais justement, comment est-ce qu’ils s’en emparent, ces artistes, des nouvelles technologies ? Et qu’est-ce que ça leur apporte ?

C’est à ces grandes questions, plus qu’actuelles, que le mooc lancé par le Centre des arts d'Enghien et la fondation Orange propose de répondre. Le Centre des arts d’Enghien-les-Bains, c’est un centre d’art contemporain installé dans une ancienne distillerie.

Ce mooc retrace l’histoire de la création numérique, depuis les toutes premières expériences jusqu’à aujourd’hui, et même demain. Il est découpé en trois parties : « De la ville à la nature », « du réel au virtuel », et, le troisième, « les hommes et les robots ». Une dizaine d’artistes interviennent pendant les cours : des musiciens, des plasticiens, des chorégraphes et des vidéastes expliquent comment ils utilisent les nouvelles technologies pour s’exprimer, créer, critiquer aussi, secouer en tout cas notre imagination.

C’est un mooc gratuit, vous pouvez vous inscrire sur le site de la Fondation Orange. Je précise aussi qu’un rendez-vous bien réel et pas virtuel cette fois est prévu au Centre des arts d’Enghein, ça s’appelle « Les rencontres du numérique » et c’est le 16 novembre.