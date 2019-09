Un jeu vidéo sonore pour les malvoyants

La légende du pont brisé, c’est le nom de ce jeu vidéo sonore imaginé par Benjamin Darmon, altiste amateur et surtout étudiant à l’École nationale du jeu et des médias interactifs numériques. Il y a deux ans, Benjamin est allé frapper à la porte du CRR d’Avignon pour proposer aux musiciens qui le souhaiteraient de participer au projet. Le projet, c’est justement de créer un jeu sans image pour les malvoyants et les personnes complètement aveugles. Dans ce nouveau jeu, donc, pas d’image, seules les musiques et les bruits guident le joueur dans la cité médiévale d’Avignon, en 1476, année d’intrigues papales.

Pour réussir cette immersion sonore, Benjamin Darmon et un ami informaticien ont fait appel à des historiens de la faculté d’Avignon et au conservatoire puisque la bande originale du jeu est en ce moment élaborée par la classe de composition. Elle sera ensuite enregistrée par l’orchestre du conservatoire. Un chouette projet donc, on a hâte d’entendre à quoi ressemble cette musique empreinte d’imaginaire médiéval.

Ce travail à plusieurs mains n’est pas terminé, puisque le jeu ne sortira pas avant 2021. C’est en tout cas l’occasion de donner un petit coup de projecteur sur les classes de composition de musique de jeu vidéo, de plus en plus nombreuses dans nos conservatoires !