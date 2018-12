Un blog qui regroupe les retransmissions de concerts

Les concerts des grands orchestres en streaming

Ça tombe bien, vous voyez comme j’amène subtilement mon sujet, les grands orchestres du monde entier retransmettent maintenant les concerts phares de leurs saisons en streaming, que ce soit sur leur site internet, sur Youtube ou sur d’autres plateformes numériques, je cite par exemple, innocemment, l’onglet « concert » du site internet de France Musique, qui propose des concerts à voir en live ou en replay.

Ces retransmissions sont la plupart du temps gratuites.

Orchestra on demand

Figurez-vous que j’ai trouvé un blog qui regroupe et répertorie toutes les retransmissions de concerts ou presque : en Australie, aux Etats-Unis, en Suède, aux Pays-Bas, en Hongrie, en Espagne… Ce blog porte bien son nom, il s’appelle orchestra on demand, « orchestre à la demande », bon côté graphisme et mise en page c’est assez sommaire, on est vraiment dans un blog purement fonctionnel, et c’est ce qu’on demande.

Vous avez d’indiqué les derniers concerts d’une centaine d’orchestre du monde entier, la date, le chef, les éventuels solistes, le programme et les liens vers la vidéo du concert, en haute définition. Parfait pour les mordus de musique symphonique, d’autant que le blog a été créé en 2013 donc ça fait déjà une belle quantité d’archives.