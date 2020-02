Théâtre : les applis utiles aux jeunes comédiens

Du théâtre pour commencer la semaine avec un coup de projecteur bien mérité sur une application qui monte et qui pourrait bien intéresser les chanteurs d’opéra.

En musique, je vous ai déjà parlé d’appli qui vous aident à répéter les traits les plus corsés d’un morceau, les comédiens ont l’équivalent : elle s’appelle Imparato. C’est une appli qui vous fait répéter votre texte n’importe quand et n’importe où.



« Imparato », qu'est-ce que ça veut dire ?

Ça veut dire « appris », du verbe apprendre, en italien, en référence à l’italienne. Une italienne, c’est une répétition sans jeu ni déplacement, juste le texte.

Cette appli vous donne la réplique, avec différents niveaux de difficultés, elle vous permet d’annoter vos textes aussi, textes que vous pouvez trouver dans la bibliothèque de l’appli, qui est plutôt bien fournie en ce qui concerne les classiques. Il existe 500 œuvres environ.

Imparato est gratuite pour les textes tombés dans le domaine public : Molière, Labiche, Feydeau, Musset – et payante si le comédien veut y déposer une pièce. Imparato a noué un partenariat avec le célèbre Cours Florent, à Paris, et quelques comédiens chevronnés l’utilisent, comme François Berléand.

J’imagine qu’elle va aussi se tourner vers les départements d’art dramatique des conservatoires. Entre les comédiens professionnels, les étudiants et le monde du théâtre amateur, il y a des débouchés pour cette appli.

C’est une voix artificielle qui donne la réplique.

Une voix synthétique, dont on peut quand même modifier le débit de la voix. On peut choisir un timbre d’homme ou de femme ; mais c’est vrai que c’est une voix sans âme, une voix désincarnée, qui ne remplace en aucune cas la répétition et le travail avec ses partenaires, mais qui permet d’apprendre son texte de manière neutre.

Il paraît même que de plus en plus d’étudiants en médecine l’utilisent pour apprendre leurs cours !