Sur Youtube, des concerts en cuisine pour soutenir musiciens et restaurateurs

On met sa toque et on file en cuisine avec une initiative parisienne qui permet à des musiciens de donner des concerts dans certains restaurants, malgré leur fermeture…

Du jazz manouch et la préparation de linguine sauce homard, avec les poireaux qui rissolent dans l’huile d’olive, c’est ce qu’on entend et ce qu’on voit dans la dernière vidéo de la chaîne Youtube « Sauce blanche », dont le concept est particulièrement savoureux : filmer des musiciens en train de jouer dans un restaurant vide - car fermé pour cause de Covid - tandis que le ou la cheffe est aux fourneaux, en cuisine, et prépare un de ses plats fétiches. Ici, le trio de jazz « Katie and her jelly beans » interprète une reprise du standard « You took Advantage of me » de Richard Rodgers dans les cuisines du restaurant « Le Serpent à plume » où le chef Pierre Higonnet prépare ses pâtes au homard et au chorizo, qu’il va ensuite déguster avec les artistes, accompagné d’un petit verre de blanc ! De quoi mettre l’eau à la bouche…

Musique et gastronomie, c’est l’accord parfait de Sauce blanche, un site internet lancé en 2018 qui se présente comme « prometteur de concerts dans les restaurants » et qui a créé, en pleine pandémie, sa chaîne Youtube. Les restaurants sont fermés ? Les salles de concerts aussi ? Qu’à cela ne tienne, Sauce blanche organise pour Youtube des mini-concerts au restaurant et tous les styles musicaux sont de la partie, du jazz manouche à l’électro, en passant par la chanson traditionnelle. La preuve avec la chanteuse tunisienne Emel qui chante avec sa guitare dans la cuisine de la Lyoom Cantine, un restaurant tunisien du 11e arrondissement de Paris…

Une sympathique rencontre entre deux des secteurs les plus touchés par la crise, la musique et la restauration, et qui donne aux uns comme aux autres, musiciens et cuisiniers, la possibilité de s’exprimer ! Petit bonus : la recette concoctée pendant le morceau est détaillée sous la vidéo… Pour l’heure, quatre concerts en cuisine sont en ligne, et pour continuer à financer ces « sauce session », c’est leur nom, les deux fondatrices de Sauce blanche, Sophie et Mathilde, ont lancé une collecte de fonds sur la plateforme kiss kiss bank bank.