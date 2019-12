Sur Facebook, trompette et politique avec Jérémy Lecomte

Joyeux Noël à tous et à toutes. Ce matin, Suzanne Gervais nous parle d’un trompettiste qui fait fureur sur Facebook. La trompette est souvent associé à Noël, peut-être à cause des trompettes de l’Oratorio de Noël de Bach ! Toujours est-il qu’en ce 25 décembre, ce sont les prouesses plutôt originales du trompettiste Jérémy Lecomte qui retiennent toutes les attentions. Jérémy Lecomte est français, il est passé par le CNSMD de Paris et joue au sein de l’Orchestre Pasdeloup. Il adore regarder l’actualité et s'amuse à parodier les discours de femmes et hommes politiques en improvisant avec des notes sur leurs propos, le but étant de coller le plus possible aux intonations de nos dirigeants. Cela nécessite une grande maîtrise des possibilités techniques de la trompette : le détaché, le staccato etc. Son compte Jérémy Lecomte Trumpet est suivi par plus de 10 000 personnes et certains internautes commentent tout simplement : « Au génie ! ».

Jérémy a été découvert grâce à une vidéo sur Donald Trump, mais il a doublé avec Bolsonaro, Emmanuel Macron, plusieurs députés et même des comédiens, comme Lucchini.

C’est une autre manière d’écouter la fureur et le blabla de l’actualité. Vous l’avez compris, si vous avez l’oreille musical et que vous aimez les pistons, je vous conseille donc les slams trompettistiques de Jérémy Lecomte.