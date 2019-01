Super Vocal, une émission de télé réalité chinoise sur l’Opéra

Concept

Dans la même lignée que l’émission The Voice, le concours présente 36 chanteurs âgés de 18 à 38 ans au début, puis six en finale, finale qui sera diffusée la semaine prochaine.

Au menu : prouesses vocales, émotions, beaucoup d’émotions, commentaires et conseils de coach vocaux et d’un jury tantôt peau de vaches, tantôt débordant d’enthousiasme, et surtout, le répertoire lyrique occidental et asiatique.

Car l’idée c’est bien de faire découvrir l’opéra et de la comédie musicale à un large public.

Une idée louable et qui rapporte...

Depuis son lancement en novembre, Super Vocal a été élue meilleure émission de téléréalité en Chine.

Il faut dire qu’il y a vraiment un public : en Chine, les aficionados de musique classique sont littéralement des millions et les interprètes de musique classique sont généralement considérés comme de véritables pop-stars.

Les comédies musicales occidentales sont déjà populaires dans les grandes villes chinoises : Le Fantôme de l’opéra fait régulièrement salle comble à Shanghai. Et La Traviata de Verdi a été le premier opéra occidental joué dans le pays, c’était en 1952.

Une production de 2010 de la Traviata à l’Opéra de Pékin, a été reprise il y a deux ans et a fait salle comble !

L’émission Super Vocal est aussi disponible sur Youtube

La particularité de Super Vocal, c’est qu’on peut regarder les épisodes à la télévision, mais aussi, et surtout, sur Youtube, sous son nom chinois. Enfin, je précise que selon le moteur de recherche chinois Baidu, les termes musicaux tels que bel canto ou aria sont de plus en plus recherchés.