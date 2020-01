Sumina Studer, la violoniste youtubeuse

Elle a 23 ans, elle est suisso-japonaise et elle est lauréate de plusieurs grands concours : Michael-Hill, Arthur-Grumiaux, Louis-Spohr, Menuhin à Genève… Sumina Studer étudie aujourd’hui à New-York et elle est très très présente sur internet où elle a conquis des dizaines de milliers d’internautes. Des musiciens et des mélomanes, mais pas seulement et c’est sa chaîne Youtube qui rencontre le plus de succès avec près de 82 000 followers.

Sa dernière vidéo, postée il y a quelques jours, a eu beaucoup de succès : 320 000 vues ! Sumina Studer s’approprie le format du vlog, aussi appelé « Un jour avec », un format de vidéo très populaire chez les Youtubeurs et très apprécié des internautes. Dans cette dernière vidéo, la violoniste nous embarque dans une journée type d’étudiante à la Juilliard School de New York.

C’est génial et ça permet à des milliers de gens de découvrir le quotidien d’une étudiante en conservatoire, ce qui n’est pas si fréquent.

Sur Youtube, Sumina Studer nous emmène aussi dans ses concerts et répétitions, dans ses voyages, dans ses changements d’appartements, à Tokyo, à Berlin, elle partage ses coups de cœur musicaux, classiques ou non.

L'une des vidéos à voir s'intitule « Ce qu’il y a dans ma boîte à violon ». Si vous êtes familiers des vidéos Youtube, vous savez peut-être qu’un format très apprécié des internautes, c’est quand une star dévoile le contenu de son sac à main : passionnant, ou pas, à vous de juger. Là, c’est l’occasion de découvrir ce qu’une violoniste emporte dans la boîte de son instrument.

Pour des vidéos plus pédagogiques, je vous invite à vous abonner au compte Instagram de la violoniste, qui partage régulièrement des stories avec des conseils pour chauffer avant un concert, par exemple, et des conseils d’interprétation, sur les pas de son aînée Hilary Hahn, dont la fibre pédagogique s’épanouit elle aussi sur Instagram.