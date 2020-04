Streaming : Qobuz soutient les artistes privés de concerts

En cette fin de semaine, Suzanne Gervais aborde l'initiative solidaire prise par Qobuz en faveur des artistes privés de concerts.

La plateforme de streaming spécialisée dans la musique classique et le jazz fait preuve de solidarité en ces temps difficiles pour les artistes, privés de concerts, privés de travail. Un soutien concret puisque Qobuz a décidé de soutenir financièrement ses ayant-droits.

Pour tout nouvel abonné jusqu’au 15 mai, la totalité, 100% des revenus de Qobuz générés par le premier mois de souscription seront redistribués aux ayants-droits, c’est-à-dire aux artistes. Indirectement, ce sont donc les mélomanes, les potentiels abonnés, qui peuvent décider de soutenir les artistes en essayant, pourquoi pas, un abonnement à Qobuz.

Un petit mot plus généralement sur la santé des plateformes de streaming musical pendant le confinement : alors que le streaming vidéo explose avec l’utilisation massive de Netflix, ou de Disney+, qui a fait une entrée fracassante en France la semaine dernière, le confinement ne profite pas spécialement aux plateformes de streaming musical, qui ont même enregistré une baisse de leur volume d'écoute au début de la quarantaine.

Le Français Deezer a noté une baisse de 10% la première semaine de confinement. Une chute qui s’explique par le fait que les habitudes sont sévèrement bousculées, que la majorité des gens ne se déplacent plus, ne va plus au travail, une tranche horaire dédiée à l'écoute de la musique. Une baisse des écoutes, mais pas une baisse du nombre d’abonnés pour autant, donc l’heure n’est pas à l’inquiétude et au début de ce deuxième mois de quarantaine, certaines plateformes pourraient bien tirer leur épingle du jeu, comme Qobuz justement. Selon les statistiques distillées par la plateforme, le nombre d'heures écoutées en moyenne par abonné par semaine est passé de 4,27 à 4,53 depuis le confinement.

Et Qobuz note une nette progression du jazz ces dernières semaines. En tout cas le grand point commun à toutes les plateformes, c'est qu’elles proposent toutes des playlists thématiques en rapport avec la quarantaine. Chez Qobuz justement on trouve "Rester à la maison, Blues" ou le très apprécié "Travailler depuis la maison". On retient en tout cas ce matin l’initiative solidaire de Qobuz envers les artistes.