Streaming : Idagio se lance dans le gratuit

Dans la famille des plateformes de streaming qui sont spécialisées dans la musique classique, l’Allemande Idagio entend bien s’ouvrir à une plus large audience en lançant une offre gratuite.

Une offre gratuite qui permet d’accéder, sans s’abonner, à son catalogue bien dodu de plus de deux millions de titres. A l’instar des offres gratuites des grands concurrents Spotify ou Deezer, vous allez devoir supporter des petits messages de pubs entre les morceaux. C’est le dur prix à payer pour la gratuité.

Les plateformes de streaming spécialisées dans la musique classique sont plutôt discrètes et, jusque-là, elles étaient toutes sur abonnement. La plus connue est Qobuzz, bien sûr, mais il existe aussi Vialma, Primephonic ou Idagio. Et entre ces plateformes de niche, la concurrence gronde.

Idagio se veut facile d’accès : pas besoin d’être un grand musicologue pour s’y retrouver puisque la plateforme de streaming surfe allègrement sur la tendance des playlists d’humeur et vous propose une sélection de titres qui correspondent à plusieurs états d’esprit. Le petit plus par rapport aux grosses plateformes généralistes, c’est qu’Idagio propose des recommandations et playlists d’artistes stars comme le pianiste Lang Lang, même dans sa version gratuite.

On peut imaginer que, selon le succès de l’offre gratuite d’Idagio, les concurrentes se mettent au diapason. Reste tout de même, pour ces plateformes, à trouver un modèle économique solide et à convaincre les mélomanes de faire le choix des plateformes indépendantes plutôt que des mastodontes.