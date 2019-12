Spotify mise sur le podcast

Le géant suédois du streaming continue d’investir à tout crin et vient de faire une annonce tonitruante : un demi-milliard d’euros, c’est la coquette enveloppe qu’il compte consacrer aux podcasts, qui sont de plus en plus nombreux sur la plateforme.

Spotify a aujourd’hui les casquettes de producteur, de distributeur et d’investisseur. Début 2018, Spotify avait racheté Gimlet, Anchor et Parcast, des géants du podcast, pour des centaines de millions de dollars, et d’autres acquisitions sont prévues dans les prochains mois.

Il faut dire que le podcast a le vent en poupe et que le temps d’écoute des podcasts a explosé de 40% en 2019. Et puis pour Spotify, les podacts c’est un peu la poule aux œufs d’or : dans la musique, la plateforme doit reverser entre 50 et 75 % de ses revenus aux labels tandis que ses podcasts originaux lui permettent de réaliser des revenus à partir de ses propres créations.

Mais Spotify n’est pas encore le leader du marché : Apple reste la référence avec son appli « Apple podcast », mais pour combien de temps ? Sa part de marché décline et Spotify grignote encore et toujours de nouveaux abonnements. Alors le suédois parviendra-t-il à détrôner Apple ?

N’oublions pas non plus de regarder ce qui se fait sur les autres plateformes de streaming en matière de podcast : la française Deezer n’est pas en reste avec de nombreux programmes originaux de plus en plus appréciés, là encore, des internautes.