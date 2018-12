Sony lance son service de streaming musical

Saskia : Bonjour Suzanne Gervais

Bonjour Saskia, bonjour à tous !

Saskia : Ce matin Suzanne vous nous présentez un nouveau venu sur la scène du streaming musical…

Et oui, un concurrent de plus sur le marché déjà bien remplie du streaming musical, et pas des moindres puisqu’il s’agit du tout nouveau service de streaming du géant japonais Sony Music. Un nouveau et gros, très gros poisson dans la famille des plateformes de streaming.

Mora Qualitas, c’est le nom de ce service de streaming qui se positionne sur la fourchette haute du marché puisqu’il propose un streaming haute résolution – un petit peu comme le français Qobuz, qui mise sur la qualité. Mora Qualitas propose une formule d’abonnement à environ 15 euros par mois, contre les 10 euros des autres plateformes (Deezer, Spotify, Youtube Music, Apple…).

Le positionnement de cette nouvelle plateforme est intéressant : on le voit, la multiplication des concurrents sur le marché du streaming musical fait que les différentes plateformes cherchent à se distinguer les unes des autres. Pour Youtube Music, ça va être le recours à la vidéo, pour Spotify, des playlists fouillées et, pour d’autres, comme Qobuz, et maintenant Sony, la qualité, la haute définition, susceptible d’attirer les plus exigeants des mélomanes.

Saskia : Et cette nouvelle plateforme, Mora Qualitas, est lancée en France, Suzanne ?

Mora Qualitas va d’abord être lancé au Japon. On n’a pas encore de certitudes sur un lancement à l’international, mais, étant donné la force de frappe de Sony et sa présence dans 35 pays, on imagine que l’implantation en Europe et aux Etats-Unis devrait suivre.

J’ai parlé essentiellement des géants du streaming, dans cette chronique, mais je promets de consacrer une prochaine chronique aux alternatives à Spotify, Deezer ou Apple Music, ces plus petites plateformes, indépendantes et notamment françaises, qui proposent des services similaires, plus ciblés en musique classique et qu’il faut soutenir !

Saskia : Merci Suzanne Gervais…