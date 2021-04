Six musiciens préparent une transatlantique rock’n’roll

Un bateau, des amis musiciens, du rock : non, ce n’est pas le pitch de The Boat that rocked, le film de Richard Curtis (2009), mais le projet de six jeunes musiciens rochelais qui ont décidé de prendre le large, de larguer les amarres pour une traversée de l’Atlantique musicale…

Matéo, Sacha, Pierre, Victor, Sinclair et Louis : six garçons de 23 et 24 ans, six amis du lycée originaires de Chatelaillon qui forment depuis six ans le groupe de rock The Big Idea avec quatre albums et plus de 150 concerts à leur actif.

Pendant le confinement qui les a privés de concerts et stoppés dans la production de leur nouvel album, ils ont eu une idée : rassembler leurs économies et racheter un voilier de onze mètres de long, Le Grand Vésigue, pour traverser l’Atlantique avec leurs instruments et enregistrer leur nouveau disque… en pleine mer !

Ils aiment la voile et les récits de poètes navigateurs qui ont raconté leurs traversées de l’océan : Jack London, Ernest Hemingway, Blaise Cendrars… Et puis ils savent naviguer ! Le bateau est amarré dans le port de La Rochelle et ils ont même demandé à Yannick Bestaven, champion du Vendée-Globe, de parrainer leur aventure.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Une transatlantique musicale, deux mois en mer au rythme des vagues pendant lesquels Le Grand Vésigue va se transformer en studio flottant. C’est ce que prépare le groupe de rock The Big Idea. Le départ est fixé à début octobre, saison idéale pour les grandes traversées atlantiques, de La Rochelle, cap sur les Canaries d’abord, puis direction les Antilles, la Martinique ou la Guadeloupe.

Et parce qu’une fois à bord, les marins musiciens auront quand même d’autres missions que celle de composer, les morceaux du futur album seront déjà esquissés. Ils seront en revanche enregistrés dans le bateau, au gré de la houle et des soubresauts de leur embarcation. Les six amis vont laisser la batterie à terre, ils prendront une boîte à rythme, leur collection de synthétiseurs, une guitare acoustique, une autre électrique, une basse, une trompette, une flûte et autant d’accessoires de percussions que possible. Le gros défi de l’enregistrement en pleine mer sera de composer avec le bruit ambiant de la houle ! Album de grand large en perspective !

D’ici le grand départ, nos musiciens espèrent retrouver la scène : The Big Idea devrait représenter la Nouvelle-aquitaine au prochain Printemps de Bourges, en juin prochain, et La Sirène, la scène de musiques actuelles de La Rochelle, les soutient à fond dans leur projet maritime.