Sheku Kanneh Mason, star du violoncelle et des réseaux sociaux

"Son disque « Inspirations » est le disque le plus vendu au monde cette année, il a même dépassé Taylor Swift en tête des ventes américaines. Il faut dire que le 19 mai dernier, deux milliards de paires d’oreilles ont pu entendre le musicien de 19 ans dans des pages de Fauré et de Schubert à l’occasion du Royal Wedding, l’hyper médiatisé mariage du prince Harry et de Meghan Markle, qui a été retransmis en direct sur les chaîne de télévisions du monde entier, ou presque.

Et bien jouer lors d’un mariage royal, ça vous lance une carrière ! Suite à sa performance lors du mariage, Sheku Kanneh-Mason a amassé 100 000 fans Instagram en un seul jour et s'est hissé en tête du classement iTunes aux Etats-Unis, tous styles confondus.

Et depuis, chacun de ses posts fait vrombir les réseaux sociaux, et notamment une vidéo tournée à deux pas de ces studios, où il répète devant une fenêtre qui donne sur la tour Eiffel…

Sur Instagram, le jeune violoncelliste revendique la diversité de ses influences : le classique avec Saint-Saëns, Chostakovitch, Offenbach, mais aussi la musique traditionnelle yiddish, Leonard Cohen ou Bob Marley…

Et c’est précisément ce décloisonnement qui plait à son audience. Décloisonnement qu’il revendique aussi dans ses choix vestimentaires et dans ses clips, aux influences très pop.

Pour terminer sur cette vedette des réseaux sociaux, rappelons qu’un interprète de musique classique aussi populaire auprès du grand public, c’est trop rare, hélas. Aussi gageons que Sheku Kanneh-Mason profite de l’immense audience qui est la sienne pour la défendre, la musique classique ! "