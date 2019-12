Save the date : les Journées d’Informatique Musicale, édition 2020

Si musique et nouvelles technologies vous font vibrer, sortez vos agendas et notez bien ceci : l’édition 2020 des Journées d’Informatique Musical, les fameuses JIM bien connues des adeptes, auront lieu du 25 au 27 mai à Strasbourg, les dates viennent de tomber.

Les JIM, c’est un rendez-vous où, chaque année depuis 1994, des chercheurs en informatique musicale, des scientifiques et différents acteurs de la vie musicale qui utilise l'informatique comme moyen d'expression (des compositeurs, des professeurs etc), se réunissent pour une série de tables-rondes, de conférences et d’ateliers, ouverts au public.

Les journées sont pilotées par l’Association Française d'Informatique Musicale, l’AFIM. Les JIM ont lieu chaque année dans une ville différente et c’est un événement qui est suivi à l’étranger : Rennes, Saint-Etienne, Paris, Bourges, Albi, Amiens, Bayonne l’an dernier et Strasbourg en 2020. Strasbourg est l’une des capitales européennes de la création, le programme n’a pas encore été dévoilé, mais il devrait y avoir du beau monde. En tout cas les séances auront lieu à l’Université et au conservatoire.

Lien : http://jim.afim-asso.org/