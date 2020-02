Réforme des retraites : la mobilisation des professeurs de conservatoire sur Facebook

Les professeurs de conservatoire rejoignent le mouvement de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Un groupe Facebook, créé il y a quelques jours, rassemble près de 4000 membres.

La mobilisation s’organise sur les réseaux sociaux avec un groupe Facebook qui s’appelle “Mobilisation des conservatoires de musique, danse, théâtre”.

Sur ce groupe, des dizaines et des dizaines de posts témoignent du nombre de conservatoires mobilisés. Les professeurs étaient dans la rue à Paris le 29 janvier dernier. Des professeurs venus des conservatoires de la capitale, mais aussi de Bobigny, Noisy, Ivry, Aubervilliers, Cachan, Montreuil et plusieurs autres villes franciliennes.

L’Île-de-France, mais pas seulement. A Rodez, le Conservatoire de l’Aveyron manifestait aussi, tout comme des professeurs du Conservatoire de Belfort, dans le Haut-Rhin.

De la rue aux réseaux sociaux il n’y a qu’un pas : le but du groupe Facebook "Mobilisation des conservatoires de musique, danse, théâtre", c’est de coordonner une action commune, de fédérer les initiatives nationales.

Les professeurs d’enseignement artistique sont membres de la fonction publique territoriale et, à ce titre, sont inquiets face à la réforme et à l’avenir de leur métier. Des négociations sont en cours pour revaloriser les salaires des enseignants de l’Education nationale et pour une prise en compte des primes dans le calcul des retraites. Toutefois il n’y a rien de prévu, pour le moment en tout cas, pour les fonctionnaires territoriaux.

D’où l’inquiétude, et la colère, des professeurs de conservatoires. Une nouvelle mobilisation est prévue dans les prochains jours et tout cela sera organisé et annoncé sur Facebook.