Quitri : une plateforme de recyclage qui devrait intéresser les festivals

Une info pas très glamour ce matin puisque qu’on parle poubelles, ordures et tri des déchets au réveil. Cette information intéressera les organisateurs de concerts et de festivals, qui doivent commencer à programmer et à organiser leur édition 2020 et qui sont de plus en plus nombreux à tenter de réduire leur impact environnemental : la réduction de leur empreinte carbone et de leurs déchets devient même une condition pour être financé par les collectivités et les mécènes. Mais des déchets, il en restera toujours, donc avis aux organisateurs, retenez bien ce nom : Quitri.

Quitri.com, c’est l’adresse d’une toute nouvelle plateforme, gratuite, qui aide les organisateurs d’événements à bien trier leurs déchets. Le principe est simple : la plateforme vous met en contact avec les prestataires de collecte de déchets du département concerné.

L'idée est de donner les informations sur votre événement environ deux mois avant. Il y a même de petits avantages pour les organisateurs consciencieux : si vous travaillez avec un opérateur privé de collecte de vos déchets, vous recevez 30 euros par tonne recyclée sur présentation de certificat de recyclage. Bien qu'un festival de musique classique, pour arriver à une tonne de déchets, il faut le vouloir, mais c’est plus qu’envisageable pour les gros festivals de musiques actuelles.

C’est un service, gratuit, de Citeo, une entreprise privée, spécialisée dans le recyclage des emballages et du papier.