« Qui a volé le Boléro de Ravel ? » est une série d’investigation réalisée par Fabien Caux-Lahalle, dont le dixième et ultime épisode sort aujourd’hui, le 22 novembre, une date qui tombe à point puisqu’il s’agit de l’anniversaire de la première du Boléro au Palais Garnier, il y a 91 ans tout pile. Ce dernier épisode a été financé, grâce à une fructueuse campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule, près de 22 000 euros ont été récoltés.

Le Boléro est entré dans le domaine public le 1er mai 2016, mais cet épisode, qui dure une petite demi-heure, relate les péripéties on ne peut plus romanesques de l’héritage de Ravel, à la mort du compositeur en 1937. En effet, la bataille fit rage des décennies durant, entre les ayant-droits du Boléro, entre trahisons, suspicions d’empoisonnement et paradis fiscaux.

Que s’est-il passé depuis le 1er mai 2016 ? Quelle est la véritable origine du Boléro ? Au menu de ce dernier épisode, des témoignages inattendus, comme celui de l’avocat de la succession Ravel et des documents inédits. Autant d’informations juteuses dans ce dernier épisode qui est diffusé sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, à 21h10.

Suzanne Gervais nous précise que les épisodes précédents sont disponibles sur Culture Box. La série sera prochainement traduite et sous-titrée en anglais, japonais et en basque. En basque car Ravel a vécu à Saint-Jean-de-Luz !