Que nous dit Tripadvisor des orchestres ?

Nous consultons de plus en plus Tripadvisor pour trouver un restaurant, un endroit où dormir et des idées d’activités plus ou moins insolites : ballades, musées, et aussi concerts.

Ainsi, face à la popularité croissante de ce site internet, Suzanne s'est demandée comment était représentés les orchestres sur Tripadvisor car la rubrique « concerts » de la plateforme est particulièrement consultée par les internautes.

Quels publics pour quelles offres ?

Alors soyons clairs, les fans de musique vont davantage sur Tripadvisor pour trouver des avis sur telle boîte de nuit ou tel festival électro, mais, mais, mais de plus en plus d’orchestres symphoniques et des festivals classiques sont présents et les mélomanes n’hésitent pas, maintenant, à donner leurs avis sur le concert qu’ils viennent de voir. Quand on cherche des idées d’activités pendant un week-end à Amsterdam par exemple, les concerts du Concertgebouw nous sont très vite proposés et ça, on aime !

Un potentiel à développer

Par exemple, si nous sommes dans le nord, l’Orchestre de Lille est recensé sur Tripadvisor : Le Nouveau Siècle, la salle qui l’héberge, à Lille, l’est, et les avis sont très majoritairement positifs : 72% d’internautes conquis. Encore plus au nord, l’orchestre du Concertgebow d’Amsterdam a recueilli près de 3000 commentaires sur Tripadvisor, là encore majoritairement élogieux.

Un levier promotionnel

La popularité de Tripadvisor est telle qu’elle a une véritable influence sur l’opinion et peut vraiment mettre la puce à l’oreille à un tout nouveau public : pourquoi ne pas découvrir un concert classique ?