C’est vrai ça, que devient MySpace, cette icône du web emblématique des années 2000. Car avant Facebook, Instagram ou Twitter, il y a eu Myspace. Ce réseau social musical permettait à ses membres de stocker et de diffuser de la musique ou de partager des informations sur leurs dates de concerts et il a connu un succès absolument énorme. Deux ans après son lancement, en 2003, il avait été racheté pour la coquette somme de 580 millions de dollars, c’est dire. MySpace n’a pas été pour rien dans l’essor du streaming musical.

Le réseau social était même dans le top 10 des sites les plus visités de la planète jusqu’en mai 2009, où il a commencé à subir la concurrence de Facebook, Twitter et compagnie, jusqu’à être totalement ringardisé et délaissé.

MySpace a été revendu, ou plutôt bradé pour 35 millions en 2011, et relancé il y a six ans, avec une nouvelle formule : interface ultra-moderne, nombreuses nouvelles fonctionnalités dédiées à l'écoute, à la découverte et au partage de la musique. Mais ça n’a pas suffit : le réseau social enregistre aujourd'hui 30 millions de visites uniques par mois, ce n’est pas rien, mais on est très loin de son ancienne affluence… D’autant qu’à cause d’une mauvaise manip en mars dernier, MySpace a perdu l’ensemble des données musicales téléchargées entre 2003 et 2015, soit douze ans de musique.

En tout cas l’expérience de MySpace en dit long sur l’évolution d’internet depuis les années 2000 : les utilisateurs surfent désormais davantage sur leurs mobiles que sur leurs ordinateurs et l'intelligence artificielle a ouvert la voie à une nouvelle génération de sites et services. Mais après tout, rendez-vous dans 15 ans pour faire le point sur ce que seront devenus Facebook, Google et Twitter !