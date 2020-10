Quand le Monterverdi Choir se met au podcast

Après une série de pastilles vidéo consacrée aux symphonies de Beethoven pendant le confinement, le Monteverdi Choir & Orchestra, le fameux ensemble britannique fondé par John Eliot Gardiner, joue la carte du podcast. Premier sujet de cette première série audio : Monterverdi, bien-sûr !

Depuis le confinement, certains musiciens et certains ensembles sur les réseaux, notamment les Monteverdi Choir and Orchestra se lancent dans le podcast. John Eliot Gardiner est à l'initiative de cette nouvelle aventure.

Déjà au printemps, pendant la quarantaine, naissait une série de petites pastilles vidéo sur Beethoven, ou plutôt sur l’interprétation des symphonies de Beethoven par Gardiner. C’est resserré, rythmé, comme un bon expresso, cela dure une minute! En une minute, le chef propose une analyse sur le ton de la conversation, tout à fait accessible, Gardiner n’hésite pas à chanter sur la musique, avec des inserts de gravures d’époque, qui illustrent la musique et le propos. Ces petites vidéos sont toujours en ligne, pour les curieux qui ont encore d’encore plus de Beethoven en cette année de célébration du 250e anniversaire du compositeur allemand.

Depuis fin août, plus de vidéos, mais une série de huit podcasts d’une heure chacun, publiés au compte-goutte, et consacrée à Monteverdi, père de l’opéra, sur sa vie, ses influences, mais pas seulement. L’angle choisi est passionnant, cela s’appelle « Monterverdi et sa constellation », en anglais "Monterverdi and his constellation", à écouter sur les grandes plateformes de streaming comme Deezer, Spotify et Apple.

L'Europe musicale baroque au temps du Podcast

Les épisodes, maintenant tous sortis, explorent le rôle de compositeur italien dans les bouleversements artistiques et scientifiques de l’Europe baroque, à savoir le grand tournant des XVIe et XVIIe siècle européen. Il est question d’autres grands personnages tels, entre autres, Galilée, Bacon, Shakespeare, le Caravage, Rubens. Une vraie constellation de grands noms. A grand renfort d’illustrations musicales savamment choisies et d’interventions d’experts triés sur le volet, John Eliot Gardiner guide les auditeurs dans une véritable enquête sur le développement de l’esprit moderne, au début de l’âge baroque.

Chaque podcast a son trailer, sa bande-annonce à découvrir sur Facebook. C’est en tout cas l’occasion, d’apprendre et de découvrir, de la musique, des idées et des artistes, et même de pratiquer son anglais. Ecouter Gardiner parler, raconter, c’est un plaisir ! Le podcast, court ou long, a plus que jamais le vent en poupe et devient un excellent moyen, bientôt peut-être le moyen par excellence de partager, de communiquer pour les ensembles et les institutions musicales qui en ont les moyens.