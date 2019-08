Qobuz aux Etats-Unis : 25 000 abonnés en six mois

Qobuz : le bilan

25 000 internautes payants en six mois aux Etats-Unis : c’est un bilan de bon augure pour l’entreprise tricolore, on peut le dire. Il faut savoir que ce mode d’écoute, le streaming, est particulièrement florissant outre-Atlantique, plus qu’en Europe : les revenus tirés du streaming représentaient 75 % du marché de la musique enregistrée aux Etats-Unis en 2018.

Le marché de la musique classique encore sous-exploité

Cet été, Suzanne a parcouru une très intéressante enquête qui a été menée en juin par un service de streaming concurrent de Qobuz, la plateforme Idagio. Cette enquête nous révèle que le marché de la musique classique serait encore largement inexploité sur les plateformes. La musique classique constituerait potentiellement le prochain marché émergent du secteur du streaming.

De quoi inciter à l’optimisme les mélomanes qui pestent lorsque, pour la énième fois, ils ne trouvent pas telle version d’une cantate de Bach ou d’un oratorio de Porpora sur les plateformes de streaming généralistes...

Si vous voulez vous abonner à un service de streaming et que vous soyez ou non aux Etats-Unis, Suzanne vous invite, à jeter un œil aux offres de ces plateformes plus spécialisées. Il existe Qobuz, Idagio, et encore bien d’autres, avant de vous jeter sur les géants que sont Spotify, Youtube Music ou Deezer.