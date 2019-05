Primephonic, un streaming 100% dédié à la musique classique

Pléthore d'offres de services de streaming

Il est vrai que la concurrence grimpe et que la musique classique séduit les entrepreneurs qui veulent se lancer dans l’aventure du streaming.

Il y a Qobuz, leader en la matière, mais aussi à Vialma, et, ce matin, à Primephonic, qui est à la fois américain et néerlandais : encore jamais évoqué ici !

Primephonic, intégré au catalogue de Sony

Et il était temps car Primephonic n’est pas vraiment un perdreau de l’année : au tout début, en 2014, c’était un simple site de téléchargement de titres de musique classique. Mais en 2016, Primephonic intègre le catalogue classique de Sony et est véritablement lancé en tant que site de streaming, aux Etats-Unis. L’année suivante, le service de streaming arrive au Royaume-Uni avec un catalogue dodu de plus de 100 000 titres.

Une revendication d'une qualité CD

Comme Qobuz, il revendique une qualité CD. Sur la plateforme, on peut aussi regarder des vidéos de concerts.

Comme chez la concurrence, il faut souscrire à un abonnement, fouiller et trouver via un moteur de recherche par compositeur, par forme musicale (concertos, symphonies, sonates etc.), par esthétique, et enfin : par époque…