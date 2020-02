Pour la Saint-Valentin, l’Europe en 940 chansons d’amour et une appli

Suzanne Gervais nous parle d’une plateforme qui réunit des centaines de chansons d’amour de toute l’Europe…

En 2018, un couple d’Anglais a entrepris de sillonner tous les pays d’Europe à bord d’un vieux camping-car branlant, avec un enregistreur et, à l’arrière de la voiture, un panneau et, sur ce panneau, une question : « Connaissez-vous des chansons d’amour ? ». 42 000 kilomètres plus tard, 33 pays, 46 langues et 940 chansons d’amour chantées par des anonymes de tous les âges et de tous les pays, ils ont mis en place toute une communauté pour partager leur vagabondage européen et musical sur le terrain numérique. 43 balises ont été installées dans toute l’Union européenne, balises qui permettent d’entendre les chansons d’amour collectées en Europe. Mais pour les entendre, il faut télécharger une appli : elle s’appelle « Oh Europa », on peut la télécharger gratuitement sur Iphone et Androïd et elle prend la forme d’une boussole sur votre écran. Pour écouter les chansons d’amour, chantées par un enfant grec, une vieille dame tchèque, un fonctionnaire français ou une adolescente allemande, il vous suffit d’être connecté et proche d’une balise. Si votre appli ne détecte rien près de chez vous, sachez que de nouvelles balises sont peu à peu installées. Vous pouvez aussi voir la carte des balises sur le site internet oheuropa.com.

Depuis, le camping-car a repris la route et vous pouvez suivre son itinéraire sur le site pour, pourquoi pas, profiter de son passage près de chez vous pour enregistrer, vous aussi, une chanson d’amour. Voilà en tout cas une jolie façon, pas si anecdotique que ça, de fêter la Saint-Valentin pourquoi pas, mais, surtout, de célébrer l’Europe, le son, des peuples d’Europe, leur mémoire musicale et le sentiment européen, que la musique a si souvent contribué à dessiner.