Plongée dans l’électronique au féminin "Sisters with transistors"

Il a gagné le grand prix du Fame 2021, le festival international de films sur la musique : coup de projecteur sur le documentaire électrisant de Lisa Rovner, "Sisters with Transistors".

Voilà un documentaire engagé, un film qui donne un sacré coup de jus, une odyssée qui rend enfin justice aux pionnières de la musique électronique et aux horizons sonores qu’elles ont ouvert depuis les années 1930. Un récit vibrant, construit et filmé par la réalisatrice Lisa Rovner et conté par l’Américaine Laurie Anderson, l’une des grandes figures de l’expérimentation musicale.

Le film est constitué de très belles archives qui embarquent au cœur des studios-laboratoires, dans un enchevêtrement de câbles multicolores, de chutes de bandes magnétiques, d’ordinateurs délicieusement vintage, d’oscillateurs et de synthétiseurs d’un autre temps : c’est un hymne qui réhabilite des créatrices audacieuses, des musiciennes qui ont créé des ponts entre des musiques confidentielles et la pop culture, des artistes dont peu connaissent finalement les noms : Clara Rockmore, immense virtuose du thérémine, qui commença sa carrière dans les années 1930, Daphne Oram, pionnière britannique de la musique concrète, Bebe Barron et ses expérimentations sur bande magnétique, Pauline Oliveros, Delia Derbyshire, Eliane Radigue, Suzanne Ciani, Laurie Spiegel, Maryanne Amacher, Wendy Carlos…

Ce documentaire est une pépite qui remet les pendules à l’heure et branche sur des artistes qui toutes valent le détour. Un site internet accompagne le film, sisterswithtransistors.com : vous y trouverez l’histoire du projet, une biographie de chacune des musiciennes, la bande-annonce et, surtout, la possibilité de louer ce film indépendant en streaming pendant 48h pour plonger dans l’une des grandes aventures musicales du XXe siècle et en explorer les chemins de traverse.