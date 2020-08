Plan chorale, du nouveau !

Suzanne Gervais profite de la présence de Roselyne Bachelot ce lundi matin, pour faire un bilan sur le Plan Chorale, lancé il y a un an et visant à multiplier les chorales d'enfants sur le temps scolaire.

A l'origine de cette initiative se trouve Françoise Nyssen et Jean-Michel Blanquer, qui ont annoncé le projet en 2018 et lancé en septembre 2019, il y a un an.

Les objectifs du Plan Chorale

L’idée était de doter les établissements d'enseignements, de la primaire au lycée, de chorales, sur le temps scolaire et périscolaire. Ces chorales ont été dirigé soit par des professeurs de musique, des musiciens intervenants mais aussi par des professeurs d’autres matières.

Pour animer et faire vivre une chorale d’enfants ou d’adolescents en milieu scolaire, il faut au moins trois ingrédients : du savoir-faire, des ressources et des moyens. Jusqu’alors, les enseignants pouvaient compter sur une plateforme qui s’appelle Vox, elle est pilotée par Radio France et propose des tutoriels pour les encourager à faire chanter leurs élèves.

Un nouvel outil

En cette rentrée 2020, un autre portail de ressources est disponible, même si, ironie du calendrier, ce n’est sans doute pas l’année où l’on va le plus entendre les chorales scolaires donner de la voix. La plateforme s’appelle ressourceschorales.fr, et contient des partitions, des enregistrements, et surtout, des conseils. Les conseils prodigués concernent particulièrement le répertoire (que faire chanter à qui ?), la façon dont est monté un spectacle et même des conseils administratifs ou juridiques.

Selon les rubriques, vous disposez de coordonnées d’éditeurs, de centres de documentation, de partothèques de conservatoires, mais aussi de centre de ressources comme les missions voix régionales, qui proposent des formations à la direction de chœur. Vous pouvez aussi retrouver les coordonnées des sociétés de gestion de droit (Sacem, Spedidam, Adami) et de distributeurs de vidéos ou d’outils en ligne qui concernent la technique vocale, la direction de chœur, la formation musicale ou l’édition de partition.

Ce site internet est donc un nom à retenir, en espérant que les pratiques musicales collectives des établissements scolaires ne soient pas trop pénalisées par le coronavirus.