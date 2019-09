Une plateforme juridique pour le spectacle vivant

Suzanne Gervais a une nouvelle qui devrait retenir l’attention des ensembles spécialisés et des compagnies artistiques, de musique, de danse ou de théâtre. En effet la réalisation des contrats de leurs artistes est souvent un véritable casse-tête. La législation du spectacle vivant évolue sans cesse et on s’y casse souvent les dents, surtout quand on est un tout jeune ensemble et qu’on a pas les moyens de se payer un administrateur.

Artcena, le Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre installé à Paris, lance une plateforme de veille juridique et administrative destinée aux professionnels du spectacle vivant, qui s’appelle « Artcena juridique ».

Cette toute nouvelle plateforme propose un suivi de l’actualité juridique du secteur, des études de cas sur la législation du spectacle : le droit du travail, la fiscalité, la paie et les cotisations, les fameux droits d’auteur, les contrats... Il existe même des modèles précis pour rédiger des contrats. C’est une chose dont on parle trop peu, les méandres juridiques et administratifs dans lesquels sont plongés les ensembles musicaux.

Toutefois, ce n'est pas gratuit...

C’est le petit bémol, il faut payer un abonnement par an, cependant un tarif de lancement et un prix spécial compagnie ont été mis en place. On imagine que les montants ne sont exorbitants, compte tenu de la situation financière précaire, de l’écrasante majorité des ensembles et des compagnies.