"Orpheus Uncut" : la websérie onirique de l’Orkester Nord

Une petite descente aux enfers, cela vous tente ? Et en bonne compagnie : l’ensemble baroque norvégien Orkester Nord revisite l’histoire d’Orphée et d’Eurydice à l’occasion d'une étonnante web-série…

L’Orkester Nord, ensemble dirigé par Martin Wahlberg, sort une petite web-série en six épisodes, consacrée au mythe d’Orphée. Son nom est « Orpheus Uncut », un condensé du plus fameux des opéras de Gluck… Voilà une fort jolie collaboration franco-norvégienne puisque l’ensemble scandinave a fait appel, pour la réalisation, à une jeune agence française, Le Philtre (philtre « ph ») comme un philtre d’amour, agence spécialisée dans la communication pour la musique classique.

Ce sont six épisodes très courts, de cinq à six minutes, qui évoquent la fameuse quête d’Orphée, parti trouver Eurydice aux enfers : une quête onirique, à la lisière du songe et de l’inconscient, racontée, évoquée grâce à un montage ciselé qui alterne extraits de captations avec les musiciens de l’Orkester Nord en action, et des séquences plus narratives, aux atmosphères tantôt sombres, tantôt chatoyantes, des séquences où l’on suit d’abord Eurydice qui se pare pour son mariage, puis Orphée dans sa quête… Un doux mélange, porté par de joli jeu de clairs obscurs et des effets spéciaux tout en subtilité…

De quoi porter un œil neuf, curieux, un brin cinématographique sur la magnifique partition de Gluck. L’Orkester Nord s’inscrit dans le sillage de ces ensembles qui ont compris que les musiques anciennes et classique se prêtaient particulièrement bien au jeu du clip musical, pourvu qu’il soit réalisé avec goût et avec un bon zeste d’imagination…