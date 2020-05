Orgue et électro à Bruxelles et en ligne

Direction Bruxelles avec Suzanne Gervais où la scène électro, particulièrement réputée, fait bon ménage avec l'orgue durant la quarantaine.

Ce vendredi, coup de projecteur sur l’organiste belge Cindy Castillo, titulaire de l’orgue de la Basilique du Sacré-Cœur de Bruxelles. Cette basilique a la particularité d'être très proche des compositeurs d’aujourd’hui : elle défend la musique contemporaine. Cela tient au fait que l'orgue s’intègre à merveille à bien plus de répertoires qu’on ne le pense.

Cindy Castillo n’hésite pas à sortir cet instrument des sentiers battus. Il collabore avec le compositeur de musique électronique Maxime Denuc et a été repéré par le label Vlek, label bruxellois spécialisé dans la musique électronique.

De cette collaboration est née Solarium, une pièce pour orgue et musique électronique qui dure une heure et demi et qui sortira le 5 mai prochain sur Youtube, Spotify, Soundcloud et Bandcamp. Solarium a été créé par Cindy Castillo en septembre dernier à Toulouse pour le festival "Electro Alternativ".

Pour les curieux, une avant-première aura lieu ce dimanche matin, en clin d’œil aux « after party » des nuits bruxelloises. Aucun rapport donc, avec la messe, avec laquelle on associe souvent cet instrument.

En ce temps de confinement, toute tentative d’évasion musicale est la bienvenue. Rendez-vous dimanche pour écouter l’orgue autrement et pour découvrir une musique très planante, fidèle aux ambiances hors du temps des fin de soirées des clubs électro.