"Open the box" : les rendez-vous contemporains de l'ensemble Linea sur Facebook

Malgré l’annulation de ses concerts, l’ensemble strasbourgeois Linea n’est pas resté muet durant ces trois derniers mois : il a continué à défendre le répertoire qui lui est cher.

L'ensemble Linea défand le répertoire contemporain depuis 1998.

L'ensemble dirigé par Jean-Philippe Wurtz, n’a pas choisi de poster des concerts à la maison sur Facebook, mais plutôt de proposer une émission aux internautes: « Open the box ». C’est un projet qui est né de la crise, du confinement pendant lequel musiciens et compositeurs, isolés, tournaient en rond chez eux, comme des lions en cage.

L’émission est en direct, elle dure une quarantaine de minutes et Jean-Philippe Wurtz discute avec un compositeur invité de l’une de ses œuvres, pendant son exécution par l’ensemble grâce à des captations de concerts qui sont utilisées.

L’idée, c’est d’ouvrir la boîte à outil du compositeur, de permettre au public d’entrer dans son langage, dans ses techniques. Après tout, les compositeurs font partie des grands témoins de la crise que nous vivons… Nous avons hâte de voir comment cela va se ressentir dans leurs prochaines créations.

Parmi les invités d’Open the box, il y a eu David Hudry, Philippe Manoury, Francisco Alvarado, Rebecca Saunders, Philippe Hurel, Raphaël Cendo… Il y a déjà eu une vingtaine d’émissions. Certaines prennent d’ailleurs la forme de workshop avec les musiciens de l’ensemble Linea. C’est le cas de celle de demain, consacrée à la harpe avec Geneviève Létang qui nous montrera les techniques utilisées dans la musique d’aujourd’hui, comment on peut utiliser des objets pour créer des sons nouveaux avec sa harpe...

Suzanne Gervais a particulièrement apprécié l'émission « Open the box » qui proposait d’écouter autrement le concerto de Ligeti et celui sur la rencontre avec la corniste Autralo-Sri-Lankaise Deepa Goonetilleke.

L'émission est diffusée en direct chaque semaine, le mercredi à midi, et ce jusqu'à fin juin. L’émission marche si bien qu’elle sera reprise en septembre, avec une nouvelle formule. On s’en réjouit ! Gageons quand même qu’il y aura plus de compositrices invitées…

Il reste donc quatre rendez-vous d’ici l’été… Pour les curieux et les harpistes, rendez-vous demain à midi sur la page Facebook de Linea !